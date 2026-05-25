Lignano, Pentecoste da record: 97 mila presenze per la festa ma la città regge l’urto

Weekend da record, a Lignano Sabbiadoro, con un sistema di sicurezza che ha saputo reggere l’urto dei giovani austriaci e tedeschi arrivati nella località balneare: sabato sera da 97 mila presenze, di questi oltre 26 mila gli Austriaci, arrivati in città per il lungo fine settimana di Pentecoste, come confermato dalle 19 mila presenze della giornata di venerdì.

Numeri importanti, registrati dal sistema di rilevamento dei flussi turistici, attraverso le celle telefoniche, che la città è riuscita a gestire e contenere, grazie al piano di sicurezza e decoro messo a punto con la Prefettura e sostenuto da un’apposita ordinanza, applicata nel centro e sulla spiaggia di Sabbiadoro e fatta rispettare dalle Forze dell’ordine presenti nella località.

“Oltre 61mila i visitatori di nazionalità italiana presenti sabato a Lignano Sabbiadoro, 44 mila venerdì – commenta l’Assessore ai servizi informatici, Alessio Codromaz – a conferma che l‘impegno profuso dal Comune per cercare di circoscrivere l’esuberanza dei festeggiamenti “Lignano a tutto gas”, com’è stata ribattezzata la Pentecoste dei giovani Austriaci, ha facilitato l’arrivo in città di molti altri turisti che poco hanno a che fare con gli eccessi dello spring break”.

Il dispositivo di sicurezza.

Come evidenzia il sindaco Laura Giorgi, “l’andamento di questo fine settimana è il risultato di un lavoro costruito negli anni, attraverso una stretta collaborazione tra Prefettura, Questura, Forze dell’ordine, soccorso sanitario e Comando di Polizia Locale, che quest’anno ha potuto contare anche sul supporto operativo dei Comandi di San Michele al Tagliamento/Bibione, Rivignano Teor e Tolmezzo, comprese le unità cinofile. E ancora il personale di Li.sa.gest. di MTF e operatori economici e concessionari della spiaggia”.

“Possiamo parlare di un sistema ormai collaudato, affinato progressivamente anno dopo anno, con l’obiettivo di ridurre il più possibile i fattori di rischio e garantire sicurezza ai tanti giovani turisti austriaci e tedeschi che scelgono Lignano per trascorrere il fine settimana della Pentecoste. E allo stesso tempo garantire rispetto nei confronti della Città e delle altre tipologie di turisti”.

Il sindaco evidenzia inoltre come l’attività di controllo e prevenzione abbia anche una valenza educativa: “Continuiamo a lavorare in questa direzione, perché riteniamo che questa operatività non debba essere vista soltanto come uno strumento di sicurezza e ordine pubblico, ma anche come un percorso educativo e di responsabilizzazione nei confronti dei ragazzi presenti nella località”.

Prima Pentecoste con la delega alla Polizia Locale per l’assessore Codromaz che si sente di ringraziare, per la collaborazione, “tutti quelli che si sono adoperati, in questi giorni, per la sicurezza e il decoro della Città e dei suoi ospiti. Dalle Forze dell’ordine, presenti in numero importante, alla Polizia Austriaca, al personale della Polizia Locale con gli Agenti arrivati in supporto e soprattutto del nostro Comando. In particolare – ricorda Codromaz – nella giornata di sabato le pattuglie sono entrate in servizio in anticipo, per favorire uno sgombero più agevole del tratto di spiaggia libera“.

“Un grazie – aggiunge l’esponente di Giunta – ai collaboratori di Li.sa.gest. per la pronta pulizia della spiaggia. Hanno avuto la prontezza di calcolare i tempi della marea e quindi di intervenire prima che il mare si portasse via i rifiuti disseminati sulla battigia“.