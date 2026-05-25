Fvg, sulle case occupate abusivamente non si paga l’Ilia

25 Maggio 2026

di Alessia Pilotto

Chi subisce l’occupazione abusiva della propria casa non deve pagare le tasse sull’immobile. La scelta della Regione Friuli Venezia Giulia è netta: in situazioni del genere il proprietario non può essere trattato come se avesse la piena disponibilità del bene e non può essere lasciato solo a farsi carico del peso fiscale.

La Giunta regionale ha approvato i criteri operativi per l’applicazione dell’esenzione totale dall’Ilia (l’Imposta locale immobiliare autonoma) per tutti gli immobili non utilizzabili né disponibili a causa di occupazioni abusive. Con questo provvedimento si definiscono anche i rimborsi per i Comuni, che verranno interamente coperti dalla Regione per le minori entrate.

“Si tratta di una misura di buon senso – ha spiegato l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti – che riconosce una situazione profondamente ingiusta vissuta da molti cittadini: perdere la disponibilità della propria casa e continuare comunque a dover pagare le imposte. Ristabiliamo un principio di equità”.

Come funziona lo stop e i requisiti per l’esenzione dall’Ilia.

Per poter beneficiare del blocco del pagamento dell’Ilia l’esenzione scatta solo per gli immobili per i quali i proprietari abbiano già presentato regolare denuncia all’autorità giudiziaria o abbiano avviato un’azione giudiziaria penale per occupazione abusiva.

I criteri attuali definiscono nello specifico le modalità e i rimborsi relativi all’anno d’imposta 2025. Per garantire la massima trasparenza ed evitare abusi, l’intero meccanismo prevede verifiche puntuali da parte degli uffici per accertare la veridicità delle dichiarazioni e l’effettivo stato di occupazione. I proprietari dovranno quindi presentare le relative dichiarazioni e i Comuni avranno tempo fino al 30 settembre 2026 per trasmettere i dati alla Regione, che liquiderà i fondi di ristoro entro la fine dello stesso anno.

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