Dalla Pentecoste al raduno dei Bersaglieri: Lignano si prepara per i grandi eventi

Lignano Sabbiadoro si prepara a vivere due intensi fine settimana di maggio, segnati da tre appuntamenti di grande richiamo: il tradizionale lungo weekend di Pentecoste, il raduno nazionale dei Bersaglieri e il concerto di Tiziano Ferro.



Eventi molto diversi tra loro ma accomunati dalla capacità di richiamare decine di migliaia di persone, rendendo necessaria una pianificazione organizzativa attenta, soprattutto sotto il profilo della sicurezza e della gestione dei flussi.

L’incontro operativo per organizzare i grandi eventi.

Proprio per arrivare preparati all’importante doppio appuntamento, l’amministrazione comunale ha promosso un primo incontro operativo con i soggetti coinvolti nella gestione degli eventi. Al tavolo di confronto — in attesa della convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che riunirà tutte le forze dell’ordine — hanno partecipato il comando della polizia locale, rappresentato dal comandante Flavio Lucio Rossio e dal vice Francesco Ardizzoni, insieme ai rappresentanti delle categorie economiche e agli esercenti dell’area maggiormente interessata dalla presenza dei visitatori legati alla Pentecoste.



Nel corso dell’incontro il sindaco Laura Giorgi ha ricordato come “l’esperienza dello scorso anno rappresenta un punto di riferimento per la pianificazione delle prossime iniziative. Quanto attuato in termini di limitazione e organizzazione – ha sottolineato – ha dato complessivamente un riscontro positivo e per questo riteniamo opportuno proseguire sulla stessa strada”.



Anche gli operatori economici hanno espresso apprezzamento per i presidi di controllo attivati lo scorso anno, sottolineando come l’azione di prevenzione e informazione abbia contribuito a migliorare la gestione dell’evento di Pentecoste. L’obiettivo condiviso è quindi quello di proseguire in questa direzione, favorendo nel tempo anche un cambiamento di percezione rispetto alla manifestazione.

Verso Pentecoste e raduno nazionale dei Bersaglieri.

Durante il confronto è emersa inoltre la volontà di confermare i provvedimenti già sperimentati e di valutare la possibilità di estendere il modello organizzativo anche al raduno nazionale dei Bersaglieri. Una proposta accolta positivamente dall’amministrazione comunale, dal momento che si tratta di un evento destinato a richiamare numeri di partecipanti ancora più elevati rispetto alla Pentecoste.



Nei prossimi incontri operativi, a partire dalla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, saranno definiti nel dettaglio gli aspetti organizzativi. L’obiettivo è garantire accoglienza, sicurezza e una gestione efficace dei grandi eventi che segneranno l’avvio della stagione turistica a Lignano Sabbiadoro.