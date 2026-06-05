Le previsioni meteo del weekend in Friuli Venezia Giulia

Meteo del weekend in miglioramento in Friuli Venezia Giulia, anche se l’avvio del weekend sarà ancora condizionato dall’instabilità. Dopo le piogge e i rovesci attesi tra la serata di venerdì e la notte, il tempo tenderà gradualmente a migliorare già nel corso di sabato, con una domenica più soleggiata su pianura e costa. Resterà però qualche incertezza in montagna, soprattutto tra Alpi e Prealpi Carniche.



La Protezione civile regionale ha emesso anche un’allerta gialla per criticità idrogeologica valida dalle 18 di venerdì 5 giugno alle 6 di sabato 6 giugno. L’avviso riguarda possibili piogge localmente intense, in particolare tra le Prealpi Carniche e l’alta pianura pordenonese, con una fase operativa regionale di attenzione.

Sabato migliora dopo una notte instabile

La giornata di sabato 6 giugno si aprirà con gli ultimi effetti della fase perturbata. Nella notte sono previste residue piogge e qualche rovescio, mentre al mattino il cielo sarà in prevalenza nuvoloso su gran parte della regione. Con il passare delle ore, però, è atteso un progressivo miglioramento, fino a una serata con cielo sereno o poco nuvoloso.



Nel pomeriggio resterà possibile qualche locale pioggia o rovescio tra Alpi e Prealpi Carniche, mentre sulla costa al mattino soffierà Bora moderata, sostituita poi dalla brezza nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno miti: in pianura le minime oscilleranno tra 15 e 17 gradi, con massime tra 25 e 27 gradi. Sulla costa valori compresi tra 15 e 18 gradi al mattino e tra 22 e 25 gradi nelle ore più calde.

Domenica più sole, variabile in montagna

La giornata migliore del weekend sarà probabilmente domenica 7 giugno, quando il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso. Su pianura e costa il tempo si presenterà più stabile, con ampie schiarite e venti di brezza.



Qualche incertezza resterà invece sulla zona montana. Nel pomeriggio il cielo potrà diventare variabile e non si esclude qualche pioggia o rovescio tra Alpi e Prealpi Carniche, soprattutto nelle aree più vicine al confine con il Veneto. Non sono comunque previste precipitazioni significative diffuse.



Le temperature saranno in aumento. In pianura le minime saranno comprese tra 14 e 16 gradi, con massime tra 27 e 29 gradi. Sulla costa le minime oscilleranno tra 16 e 19 gradi, con massime tra 23 e 26 gradi.

L’inizio della prossima settimana

La tendenza per lunedì 8 giugno conferma condizioni stabili su pianura e costa, con cielo da sereno a poco nuvoloso e temperature massime sopra la media del periodo. In pianura si potranno raggiungere i 28-31 gradi, mentre sulla costa le massime saranno comprese tra 24 e 27 gradi.



Sulla zona montana, invece, nel pomeriggio il cielo potrà tornare variabile, con la possibilità di qualche locale pioggia o rovescio, in particolare tra Alpi e Prealpi Carniche.



Più incerta la previsione per martedì 9 giugno, quando il cielo sarà variabile e potranno verificarsi rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio e in serata, soprattutto sulla zona montana e sulla pianura. Le temperature resteranno comunque miti, con massime in pianura tra 26 e 29 gradi.