Lavori in galleria, previste chiusure notturne sul tratto della A23

Per consentire l’ispezione e i lavori di manutenzione delle gallerie sulla A23 Udine-Tarvisio, sono state programmate alcune chiusure del tratto compreso tra Pontebba e Carnia, in entrambe le direzioni.

Nello specifico, nelle tre notti di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Pontebba-Carnia, verso Udine. Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”, situate nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica verso Udine e rientrare in A23 alla stazione di Carnia;

Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno, dalle 22:00 alle 6:00, sarà chiuso il tratto Carnia-Pontebba, verso Tarvisio. Le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” saranno chiuse dalle 12:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 giugno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana e rientrare sulla A23 alla stazione di Pontebba.