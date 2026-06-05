Prende il via “GO! on Demand – BLU, il bus quando ti serve”, il nuovo servizio sperimentale di trasporto pubblico a chiamata attivato nell’ambito del progetto europeo SMARTMOBAIR. L’iniziativa è promossa da APT Gorizia e coinvolge i Comuni di Sagrado e Turriaco, con l’obiettivo di offrire una soluzione di mobilità più flessibile e adattata alle esigenze reali del territorio.

La presentazione si è svolta nella sala consiliare di Sagrado alla presenza del direttore di APT Gorizia Luca Di Benedetto, del sindaco di Sagrado Marco Vittori e del sindaco di Turriaco Nicola Pieri. Presente anche Fabio Tomasi di Area Science Park, coordinatore del progetto SMARTMOBAIR.

Come funziona il servizio BLU

Il servizio sarà attivo inizialmente a Sagrado dall’8 giugno fino a dicembre 2026, e successivamente a Turriaco da settembre 2026 a marzo 2027. BLU è pensato sia per la mobilità quotidiana dei residenti sia per quella turistica, con una programmazione basata sulla domanda reale del territorio.

Nel caso di Sagrado, il servizio garantirà collegamenti con le frazioni di San Martino del Carso, Peteano e Poggio III Armata, oltre al collegamento con Gradisca d’Isonzo, polo di riferimento per servizi e mercato settimanale.

Prenotazioni via app e fermate dedicate

Le corse potranno essere prenotate da sei giorni fino a 60 minuti prima della partenza tramite l’app “GO! on Demand” o web app dedicata. Il sistema utilizza un software intelligente che ottimizza i percorsi combinando le richieste degli utenti per offrire il viaggio più rapido possibile. Sono previste 20 fermate dedicate, riconoscibili da apposita segnaletica.

Tariffe e modalità di utilizzo

Il servizio prevede una tariffa unica di 2,50 euro a corsa, indipendentemente dal percorso. I bambini sotto i 10 anni viaggiano gratuitamente se accompagnati da un adulto. Il pagamento avviene esclusivamente tramite carta di credito attraverso l’app.

Il direttore di APT Gorizia, Luca Di Benedetto, ha sottolineato il valore del progetto nel sistema della mobilità locale. “Abbiamo coinvolto alcune amministrazioni del territorio e sono molto soddisfatto dell’adesione da parte dei Comuni di Sagrado e Turriaco, sempre attenti ai servizi di trasporto pubblico locale”, ha spiegato.

“L’autobus a chiamata è importante se integrato nel contesto del trasporto pubblico esistente. Per questo abbiamo coinvolto anche una società leader nel settore digitale per semplificare al massimo le procedure per gli utenti”.