Un piano da 7 milioni di euro per la rete elettrica di Lignano contro blackout e sovraccarichi

7 milioni di investimenti per potenziare la rete elettrica di Lignano: nuovi cavi, cabine digitali e maggiore resilienza contro caldo estremo e sovraccarichi.

Una rete elettrica moderna, efficiente e tecnologicamente all’avanguardia per rispondere alle esigenze di cittadini, imprese e attività turistiche di Lignano Sabbiadoro.



E’ questo l’impegno assunto da E-Distribuzione in occasione dell’incontro tra i rappresentati della società del Gruppo Enel, il Comune di Lignano Sabbiadoro, la società Lignano Sabbiadoro Gestioni e le principali Associazioni di categoria nel corso del quale è stato presentato il piano di investimenti previsto per la località balneare che, grazie al potenziamento delle infrastrutture elettriche, renderà la rete elettrica della località più resiliente e flessibile, in grado di fronteggiare i fenomeni meteorologici estremi legati alle ondate di calore, ormai sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici.

Il blackout di Ferragosto

Questo progetto assume un valore particolare dopo il blackout che ha lasciato buona parte di Lignano al buio nella notte di Ferragosto 2025, con grossi disagi per turisti, residenti e attività commerciali.proprio nel momento di massimo afflusso turistico. Un’interruzione improvvisa che aveva coinvolto alberghi, ristoranti, locali e abitazioni, generando disagi diffusi in quello che rappresenta il giorno simbolo dell’estate per la località balneare.

Proprio questo episodio aveva sollevato preoccupazioni tra operatori economici e amministrazione comunale, evidenziando la vulnerabilità della rete in presenza di picchi di consumo e condizioni climatiche estreme, con temperature elevate e carichi energetici particolarmente intensi.

L’intervento.

L’intervento prevede un investimento complessivo di oltre 7 milioni di Euro,rientra nell’articolato piano di interventi previsto dall’Azienda in Friuli Venezia Giulia e rappresenta un passo importante per potenziare l’infrastruttura elettrica cittadina, migliorare la qualità e continuità del servizio elettrico e accompagnare Lignano Sabbiadoro e l’intera provincia verso le sfide della transizione energetica.

Il piano di interventi strutturali contempla il potenziamento e rinnovo di oltre 40 chilometri di cavi di media tensione e 30 cabine secondarie e porterà benefici diretti sul miglioramento della qualità del servizio per tutta la località, comprese attività commerciali, turistiche, artigianali e imprenditoriali dell’area.

Nel dettaglio, sono previsti interventi per circa 40 km di rete di media tensione in cavo interrato,con nuovi conduttori di ultima generazione che dispongono di una maggiore capacità di sostenere un eventuale sovraccarico nella rete, minore presenza di giunti, e maggiore affidabilità grazie al materiale, dispositivi e progettazione intrinsecamente più resilienti in grado di operare anche in condizioni estreme.

Saranno infine realizzate due nuove linee di media tensione che consentiranno di aumentare la ridondanza di rete e flessibilità ed consentono in vista prospettica di accompagnare la transizione energetica della località balneare, nonché interventi di rifacimento e upgrade tecnologico per circa 30 cabine secondarie con apparecchiature di ultima generazione per il telecontrollo ed automazione che consentono di incrementare ulteriormente la possibilità di effettuare monitoraggio ed interventi sulla rete in tempo reale da parte del Centro Operativo di Udine.

Il risultato complessivo sarà un miglioramento della qualità e affidabilità del servizio elettrico, con il contenimento dei disservizi e l’eventuale durata dell’interruzione, molto spesso legati anche agli eventi meteorologici estremi, offrendo così un servizio elettrico più affidabile e continuo a cittadini e imprese del territorio.

Il piano e le attività saranno effettuati in sinergia con l’Amministrazione e le Associazioni di categoria, al fine di coordinare le attività e gli interventi e con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e turisti.

Un passaggio fondamentale per il futuro di Lignano Sabbiadoro.

“L’importante investimento annunciato dal E-Distribuzione – ha sottolineato il sindaco Laura Giorgi – rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro di Lignano Sabbiadoro. Il potenziamento della rete elettrica si traduce in maggiore qualità del servizio per cittadini e imprese, ma anche in un’infrastruttura più resilente e pronta ad affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici. E il piano di investimenti di E-Distribuzione va esattamente in questa direzione. Per una località a forte vocazione turistica come la nostra – ha aggiunto Giorgi – disporre di una rete elettrica moderna ed affidabile è un elemento essenziale. Gli interventi presentati da E-Distribuzione contribuiranno a garantire continuità e sicurezza del servizio a beneficio dei residenti, delle attività economiche e dei numerosi turisti che ogni anno scelgono la località”.

L’investimento di E-Distribuzione permetterà di incidere significativamente e contestualmente su tre ambiti caratteristici della rete elettrica ovvero la qualità del servizio, la resilienza dell’infrastruttura nel suo complesso e la possibilità di favorire la transizione energetica. Si tratta di benefici resi possibili dall’adozione di componenti di ultima generazione, di tecnologie digitali nonché di materiali idonei alle nuove sfide ambientali. Questo progetto rappresenta dunque una conferma dell’impegno di E-Distribuzione per la sostenibilità e la sicurezza energetica del territorio.