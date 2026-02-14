Morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich: fu l’ultimo a sentirla al telefono

Morto Claudio Sterpin: aveva 86 anni.

E’ morto a Trieste Claudio Sterpin, 86 anni, figura diventata nota all’opinione pubblica per il suo legame con Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio successivo nel boschetto dell’ex Opp, l’ex ospedale psichiatrico cittadino.



La notizia in poche ore si è propagata in città, rimbalzando sui social e tra le tante persone che in questi anni avevano seguito da vicino la vicenda.

L’ultimo contatto con Liliana

Sterpin era stato l’ultimo a sentire Liliana Resinovich al telefono la mattina della sua scomparsa. In più occasioni aveva raccontato pubblicamente di essere legato a lei da un rapporto affettuoso e profondo, sostenendo che tra loro vi fosse un sentimento destinato a trasformarsi in una convivenza.



Una versione che aveva ribadito nel corso delle numerose interviste rilasciate negli anni, mantenendo sempre la stessa linea: quella di un legame sentimentale sincero, interrotto bruscamente dalla scomparsa della donna.

Una vita tra sport e riservatezza

Ex maratoneta, Sterpin era conosciuto in città anche per la sua passione per lo sport e per uno stile di vita attivo, mantenuto fino a tarda età. La sua figura è rimasta inevitabilmente intrecciata al caso Resinovich, uno dei fatti di cronaca più discussi degli ultimi anni a Trieste e in Italia.