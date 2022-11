Piogge e maltempo in Friuli: violenta mareggiata a Lignano

Il maltempo in Friuli.

Continua il maltempo in Friuli: a Lignano questa mattina una violenta mareggiata si è abbattuta sulla spiaggia e sul molo del faro rosso.

Al momento nel territorio di Lignano non si registrano particolari criticità sul territorio per le precipitazioni notturne e in concomitanza del picco di alta marea di stamattina. Per le prossime ore previste piogge residue e ancora venti sostenuti con raffiche anche forti.

Le piogge e il maltempo invece hanno creato disagi in alcuni comuni del Friuli: le situazioni più critiche nel sottopasso di San Giorgio di Nogaro, a Grado e a Duino Aurisina. Nelle prossime ore sulle montagne del Friuli è prevista anche la neve, mentre l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia, salvo proroghe, resta in vigore fino alla mezzanotte di oggi.