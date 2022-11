Bidone finisce in laguna, l’acqua vicino alla riva diventa nera

Lo sversamento a Marano Lagunare.

I volontari della squadra comunale di Protezione Civile del Comune di Marano Lagunare sono intervenuti questa mattina insieme agli uomini della Capitaneria di porto e al tecnico del Comune, per contenere immediatamente uno sversamento di sostanza oleosa in acqua.

A causa del maltempo e dell’acqua alta, un bidone contenente sostanze oleose è finito accidentalmente in acqua, sulla riva della laguna. Immediatamente intervenuti, i volontari di Protezione civile hanno circoscritto l’area posizionando diverse panne assorbenti, così da evitare la diffusione di inquinante in laguna e permettere l’assorbimento della sostanza.