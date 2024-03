Cleanin’March: l’evento di pulizia della spiaggia torna a Lignano

Pulizia ambientale, divertimento, buona musica e laboratori. ‘Cleanin March’ sarà tutto questo. L’appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, si terrà a Lignano Sabbiadoro il 24 marzo 2024. “Quello in programma nei pressi delle Dune di Lignano Sabbiadoro sarà un evento partecipato e festoso di raccolta della plastica che coinvolgerà i giovani e promuoverà la tutela ambientale, ma rappresenterà anche l’anteprima del festival Calma piatta. Pensieri per smuovere le acque“, ha spiegato Tommaso Sandri dell’associazione ‘Menti Libere’ che ha organizzato ‘la pulizia’ con il sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Legambiente FVG, e associazione Foce del Tagliamento. Sarà proprio il festival “Calma Piatta” la principale novità di questa edizione.

Il programma.

Il ritrovo è fissato al Ristorante “La Sacca” di Lignano Pineta, dove è possibile parcheggiare, alle 10.30. La pulizia comincerà alle 11 e l’organizzazione provvederà a fornire guanti e sacchi per la differenziata (è consigliato un outfit sportivo). Conclusa la raccolta dei rifiuti il programma della giornata prevede tanto spazio per il divertimento (ovviamente responsabile!) immersi in un paesaggio unico. Al termine del pranzo, che ogni partecipante porterà da casa, sono infatti previste delle attività di gruppo. Per l’occasione sarà possibile anche ammirare alcune opere artistiche temporanee che arricchiranno il paesaggio delle dune.

Il festival Calma piatta.

Il festival “Calma piatta. Pensieri per smuovere le acque” prenderà invece il via in aprile, per celebrare la “Giornata nazionale del mare”. Si svolgerà a Bibione, dove l’associazione Menti Libere organizzerà – collaborazione con il WWF Area Marina Protetta di Miramare, ISPRA Venezia e Ca’ Foscari Venezia; il patrocinio e finanziamento del Comune di San Michele al Tagliamento con il contributo di Bibione Green&Smart e Lions Club Bibione e Lignano – una serie di eventi dedicati al mare e alla difesa del suo ecosistema attraverso le arti e la divulgazione scientifica.

“Calma piatta. Pensieri per smuovere le acque, alla sua prima edizione, nasce dal desiderio di smuovere le coscienze e incoraggiare pensieri e azioni tesi verso l’obiettivo comune di salvaguardare l’importante patrimonio ambientale marino, fortemente colpito dagli effetti del cambiamento climatico e dall’impatto antropico sul suo ecosistema”, ha ricordato Sandri.

Si comincerà il 10 aprile al Savoy Beach Hotel dove sarà ospite Fabio Trincardi, geologo marino e geofisico del CNR, che parlerà del futuro dei sistemi costieri e delle sue spedizioni di ricerca in Antartide. A seguire, ci sarà la proiezione del docufilm “Into the ice” del regista Lars Ostenfeld, in versione originale sottotitolata, a cura di Cinemazero.

L’11 aprile, ci sarà una marcia-performance lungo l’arenile, restituzione della residenza artistica di Laura Pugno. Per tutta l’estate sarà allestita una mostra in una delle sale del faro, che illustrerà nel dettaglio il progetto, corredato da materiale fotografico e video.

Il 14 aprile è prevista un’intera giornata di attività al faro. Tra le proposte, una lettura musicata tratta dal libro “Lettere tra due mari” di Siri Ranva Hjelm Jacobsen, eseguita dalla compagnia Teatro della Sete. In programma anche l’incontro pubblico “Storie di resilienza: le sfide del cambiamento climatico e l’importanza degli habitat costieri” e una camminata di osservazione dell’ambiente costiero a cura di Foce del Tagliamento e WWF Riserva Marina di Miramare. I bambini, inoltre, potranno esplorare il mondo marino grazie ai laboratori organizzati da Eupolis. Verranno coinvolte anche le scuole, grazie al supporto di Lions Club Bibione e Lignano, in particolare la scuola primaria “Aristide Gabelli” di Bibione, i cui alunni parteciperanno all’ultima fase di piantumazione nell’area di foce della pineta che fu colpita da un incendio nell’estate 2022.

In caso di maltempo, ove possibile, le attività verranno spostate nella sala convegni della Delegazione Comunale di Bibione, in Via Maja 84. Per maggiori informazioni, su entrambi gli eventi, consultare le pagine social dell’associazione ed il sito www.mentilibere.org

L’associazione menti libere.

Menti libere nasce a Lignano nel 2012 come associazione che intende promuovere il rispetto ambientale e l’inclusione sociale attraverso il linguaggio universale dell’arte e le sue potenzialità quale veicolo di comunicazione, cambiamento e azione. Con “Calma piatta. Pensieri per smuovere le acque” il collettivo approda per la prima volta a Bibione, con il desiderio di avviare un percorso condiviso di rigenerazione del legame tra uomo e mare, superando i confini regionali e unendo Lignano e Bibione nella costruzione di nuovi comportamenti di cura ambientale. Il mare che abitiamo non conosce confini.