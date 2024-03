Controlli sulle strade del Friuli Venezia Giulia: 15 patenti ritirate

15 patenti ritirate durante i controlli.

Impegno straordinario della Polizia di Stato nel contrasto all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il Questore di Trieste ha disposto una complessa macchina di controlli dalla sera di venerdì e fino alle luci dell’alba di sabato 23 marzo che ha visto impegnati gli Agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale di Trieste affiancati dai medici della Polizia di Stato, impegnati negli accertamenti clinici per l’accertamento della guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

Lungo le strade che dal capoluogo giuliano portano alla rete autostradale, quattro pattuglie della Polizia Stradale, tre della Polizia Locale, una pattuglia della Questura e il Medico della Polizia di Stato con il suo staff hanno sottoposto a controlli etilometrici 316 conducenti.

Le violazioni.

Sono state accertate 2 violazioni dell’art. 186 bis c.d.s. per concentrazioni di alcol nel sangue fino a 0,5 g/litro di sangue. Sorpresi alla guida un autista di taxi e un neo patentato che come noto hanno l’obbligo di alcol zero. Sette violazioni per concentrazioni alcolemiche da 0,51 a 0,8 g/litro di sangue; si tratta di 6 uomini e 1 donna. Otto violazioni dell’art. 186 lettere b) c.d.s. per concentrazioni alcolemiche da 0,81 a 1,5 g/litro di sangue; si tratta di 6 uomini e 2 donne.

Tre automobilisti sono poi risultati positivi al test di screening per l’accertamento della presenza di sostanze psicoattive, psicotrope e stupefacenti. Si tratta di un prelievo salivare fatto dai medici della Polizia di Stato che permette un’analisi immediata grazie all’utilizzo di un c.d. drogometro in uso alla Polizia Stradale; dopo un’accurata visita medica finalizzata all’accertamento dello stato di alterazione il campione salivare viene trasmesso ai laboratori del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l’analisi di conferma delle positività. Una donna è stata trovata positiva al principio attivo del THC, della Cocaina e delle Anfetamine mentre due uomini sono stati trovati positivi al THC. Sono quindi state ritirate 15 patenti di guida e decurtati 160 punti.

Gli effetti della guida in stato di ebbrezza.

Guidare in stato di ebbrezza comporta una serie di effetti sull’organismo assolutamente incompatibili con la guida; l’alcol e un depressore del sistema nervoso centrale. A fronte di un primo, illusorio momento di euforia, induce il nostro fisico ad un lento stato di torpore con perdita netta della capacità di reazione rispetto agli stimoli del campo visivo.

Induce diplopia, sdoppiamento del campo visivo, incapacità binoculare, non riusciamo a vedere bene in profondità e riduzione del campo visivo laterale.