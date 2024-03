Finisce con la ruota della bici nel tombino aperto: grave un ciclista

Incidente in bici ieri a Pagnacco.

Incidente in bici nella tarda mattinata di ieri a Pagnacco, nella frazione di Plaino, dove un uomo di 61 anni è finito con la ruota in un tombino aperto. L’uomo, mentre percorreva via della Villa, è finito rovinosamente a terra. Il tombino, precedentemente aperto per consentire i lavori di collegamento della fibra ottica.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Pagnacco, incaricata dei rilievi e dell’indagine preliminare sull’incidente, la ditta responsabile dei lavori avrebbe aperto il tombino segnalando i lavori con alcuni coni bianchi e rossi attorno all’area. Dopo la caduta il ciclista ha riportato gravi ferite che lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono risultate così critiche da richiedere il ricovero in Terapia Intensiva, e i medici si sono riservati la prognosi. La polizia locale ha immediatamente posto sotto sequestro la bicicletta dell’uomo per ulteriori accertamenti. Al momento, sono ancora in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.