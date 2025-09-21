Qualità e ambiente, la spiaggia di Lignano Pineta si conferma

Conferme per la spiaggia di Lignano Pineta.

Per la società Lignano Pineta è arrivato il rinnovo delle certificazioni di qualità e ambiente, oltre a un’importante novità nelle certificazioni per la sicurezza sul lavoro.

Per il 2025 sono stati confermati i riconoscimenti ISO 9001 (qualità), ISO 13009 (stabilimenti balneari) e ISO 14001 (ambiente), che riguardano lo stabilimento balneare con i sette recapiti spiaggia, l’ufficio centrale e il magazzino. Si tratta di una conferma importante che attesta l’eccellenza nella conduzione dei processi legati alla qualità, alla sostenibilità ambientale e alla cura e gestione della spiaggia secondo standard riconosciuti a livello internazionale.

L’impegno si è esteso anche al Porto turistico Marina Uno, che per la prima volta ottiene le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001. La vera novità riguarda l’ottenimento della ISO 45001, dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro, conseguita sia per lo stabilimento balneare (con ufficio centrale e magazzino) sia per Marina Uno. Il percorso è stato seguito con la consulenza di Luca Fanotto della società Pratika, specializzata in sistemi di gestione certificati, mentre gli audit di verifica sono stati condotti da SQS – Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management, ente accreditato a livello europeo.

“Spesso si utilizza il termine qualità e si parla di ambiente, ma questi concetti devono poter essere misurati con procedure precise: le certificazioni – commenta il presidente Giorgio Ardito – e i bilanci di sostenibilità, sono strumenti fondamentali per comunicare al pubblico le azioni portate avanti dall’azienda e gli obiettivi di miglioramento continuo delle tematiche ESG”.