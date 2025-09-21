Due donne cadono durante un gita sul lago del Predil e ruzzolano per una sessantina di metri: morta una 68enne, ferita l’altra.

Due donne cadono nel lago del Predil, morta una 68enne: alle17.45 di ieri, sabato 20 settembre, Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, l’ambulanza, l’elisoccorso regionale e i vigili del fuoco dopo chiamata al Nue112 che riferiva di una doppia caduta sulla sponda sud del Lago del Predil di due donne, ruzzolate per sessanta metri, entrambe austriache. Una delle due, 68 anni, ha perso la vita, l’altra ha riportato vari traumi ed è stata affidata all’ambulanza diretta all’ospedale di Tolmezzo.

Per individuarle i soccorritori si sono mossi lungo le due sponde del lago finché le hanno avvistate, in un punto impervio del giro del lago dove si va fuori traccia e succedono spesso incidenti. Entrambe indossavano scarpe non adatte, dalla suola liscia. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Tarvisio, personale SAF e anche i sommozzatori del comando di Trieste.

La donna ferita, del 1962, è stata imbarellata dai soccorritori e recuperata in elicottero e poi affidata all’ambulanza. Constatato il decesso della compagna di gita da parte del medico e dopo il nulla osta del magistrato, la salma della seconda donna è stata recuperata con il canotto dei vigili del fuoco.