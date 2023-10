Raffica di furti nei bar di Lignano, colpiti quattro locali in una notte

Raffica di furti a Lignano.

Furti in serie ai danni di diversi bar di Lignano Pineta. Nella notte, infatti, sono stati colpiti quattro locali della cittadina balneare: in tre, i malviventi sono riusciti a portare via soldi, nel quarto invece, forse grazie a qualcuno che li ha disturbati, si sono “limitati” a forzare l’infisso della finestra, senza rubare nulla.

Ignoti, colpendo in successione forse per approfittarne prima della conclusione della stagione, hanno rubato 500 euro e un iphone 8 in un bar di Raggio dell’Ostro a Pineta; altri cento euro in un locale di Piazza del Sole e 1900 euro in un altro esercizio sempre di Piazza del Sole. “Graziato” invece un terzo bar di Piazza del Sole, dove i ladri hanno appunto forzato la finestra, senza che venisse rubato nulla. Sui fatti indagano i carabinieri.