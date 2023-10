Furto in casa a Povoletto, i ladri rubano gioielli, soldi e perfino vestiti

Furto a Povoletto.

Furto in una casa di Povoletto: solo che i ladri, questa volta, non si sono “limitati” a portare via soldi e gioielli in oro, ma hanno rubato persino capi di abbigliamento.

Il fatto è accaduto lo scorso 30 settembre, tra mezzanotte e le cinque del mattino. I malviventi sono entrati nell’abitazione dopo aver forzato la finestra, sgraffignando tutto quello che hanno potuto. Il valore del bottino è di circa 3mila euro. Il furto è stato denunciato da un uomo di 47 anni ai carabinieri di Remanzacco che indagano sull’accaduto.