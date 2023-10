Arrestato per rapina impropria a Udine.

Un uomo di 33 anni, di nazionalità georgiana, è stato arrestato dalla Polizia per rapina impropria in un’abitazione di Udine. Il complice, invece, è riuscito a fuggire.

Il fatto è avvenuto nella nottata di mercoledì 27 settembre: alla 1.50 di notte, infatti, la Sala Operativa della Questura di Udine ha inviato una Volante in via Carneo, dove era stata segnalata la presenza di un uomo sospetto all’interno di un giardino recintato di un’abitazione.

Giunti velocemente sul posto gli agenti si sono avvicinati a piedi alla casa e, notate due biciclette appoggiate al muro di recinzione, probabilmente in uso ai ladri, sono entrati nell’edificio attraverso una finestra del pian terreno aperta, sorprendendo un uomo con in mano una torcia elettrica che, vistili, è scappato precipitosamente.

Durante la fuga il malvivente ha prima fatto cadere a terra uno degli agenti, poi ha cominciato a lottare con il secondo, che si è procurato escoriazioni alle braccia ed una forte distorsione alla caviglia destra, refertata con 20 giorni di prognosi, caduto dopo aver scavalcato una recinzione per bloccarlo.

I poliziotti sono riusciti infine ad immobilizzare l’uomo, trovato in possesso di due fermagli d’oro parte di una collana di perle custodita all’interno della casa; al termine dell’attività di polizia giudiziaria è stato tratto in arresto per rapina impropria in abitazione. Nella mattinata di sabato, convalidato l’arresto, il GIP ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Continuano le ricerche del secondo probabile ladro.