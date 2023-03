Al via la stazione dello zoo di Lignano.

Al via la nuova stagione del Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro: da sabato 1° aprile la struttura lignanese è pronta ad accogliere i suoi visitatori con nuove iniziative e un look rinnovato.

A pochi metri dal mare, questo angolo ricco di vegetazione, costituita da piante autoctone e originarie dei climi subtropicali e zone temperate distribuite sull’intera area, accoglie al suo interno centinaia di animali di specie diverse: dai felini agli orsi, dalle antilopi ai fenicotteri, dai rettili a volatili di ogni tipo, dalle scimmie agli animali tipici della fattoria. Attraverso un percorso definito da vialetti pedonali i visitatori possono osservare e apprezzare l’ambiente senza disturbare la vita degli animali stessi.

“Non vediamo l’ora di riaccogliere i nostri visitatori – afferma il direttore del Parco, Maria Rodeano -. In questo periodo di chiusura invernale oltre ad aver completamente rinnovato la nostra immagine, abbiamo eseguito molti lavori di riammodernamento e alcuni sono ancora in fase di completamento per rendere la struttura ancora più accogliente e funzionale. Vogliamo fare in modo che i visitatori possano godere appieno di tutto lo spazio, conoscere meglio gli animali per far nascere e rafforzare la passione e l’amore della convivenza con la natura”.

Per iniziare al meglio la nuova stagione durante le festività primaverili lo staff della struttura ha già pensato a delle iniziative esclusive per coinvolgere i bambini dai 5 agli 11 anni. I giovanissimi visitatori, accompagnati da un adulto, saranno infatti accolti dagli educatori del Parco in un luogo speciale: il “Giardino delle esperienze naturali”. Qui potranno andare alla scoperta delle meraviglie della natura e diventare dei piccoli “naturalisti”. Attraverso l’ausilio di penne, piume, impronte, ossa, uova, palchi e molti altri materiali messi disposizione, i partecipanti saranno portati ad osservare, designare e classificare questi reperti come dei veri studiosi. Le attività nel Giardino delle esperienze naturali sono completamente gratuite, ma soggette a prenotazione obbligatoria nello shop-online del Parco.

Nell’arco delle giornate festive saranno nuovamente attivi anche gli amati keeper-talk curati direttamente dai guardiani che racconteranno molte curiosità sugli animali di cui quotidianamente si prendono cura. Sarà l’occasione per scoprire quanto mangia un’otaria in un giorno, come vengono pesati gli animali, che cos’è un arricchimento ambientale e tantissimo altro ancora. Un’attività sempre molto gettonata, anch’essa interamente gratuita.