Il tour di Rose Villain fa tappa in Friuli: il concerto a Lignano

Rose Villain al Sunset Festival di Lignano.

Grandi notizie per i tanti fan di Rose Villain del Nordest. La star del rap italiano, fra le proposte più innovative e interessanti degli ultimi anni, reduce dalla bella partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Fuorilegge”, comunica l’uscita del suo nuovo album “Radio Vega”, disponibile in tutti gli store e piattaforme da venerdì 14 marzo.

E non è finita qui, alle date già annunciate del suo tour autunnale, il primo dell’artista nei palazzetti, si aggiungono infatti oggi anche quelle estive, che la porteranno a calcare i principali festival della penisola. Rose Villain farà tappa a grande richiesta anche in Friuli Venezia Giulia, il prossimo 21 agosto, al Lignano Sunset Festival, all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro.

Radio Vega: il nuovo disco.

Il nuovo disco“Radio Vega”rappresenta un viaggio cosmico, di cui Rose ama definirsi un’esploratrice, per superare i confini terreni e abbracciare l’arte in tutte le sue forme. La costellazione della Lira, illuminata dalla splendida stella Vega, non è solo un punto di riferimento nel cielo, ma è soprattutto simbolo dell’amore sofferto tra Euridice e Orfeo, che porterà quest’ultimo, dopo la morte dalla sua amata, a passare tutta la vita a suonare canzoni tristi. Sono 13 i brani, sotto la direzione artistica di Sixpm, che completano la Radio Trilogy di Rose Villain. Al suo fianco, in questo nuovo progetto, ci sono Guè, Lazza, Geolier, Chiello e Fabri Fibra, legati da sempre da una grande stima e amicizia reciproca con l’artista.

Il tour estivo.

Le prossime date estive saranno l’occasione per ascoltare dal vivo per la prima volta “Radio Vega” e tutti i successi dell’artista. Cantante, autrice e regista, con all’attivo milioni di stream, ha raggiunto la consacrazione grazie ai suoi due album di successo, “RADIO GOTHAM” (disco di platino) e “RADIO SAKURA” (doppio disco di platino), e alle hit che hanno conquistato l’Italia intera, abbattendo i confini e arrivando oltreoceano.

Fra i concerti già annunciati al Lignano Sunset Festival troviamo l’happening metal con In Flames, Lacuna Coil e Shores of Null (15 giugno), e i live di Extreme (31 luglio), Nek (6 agosto) e dei Nomadi (7 agosto).