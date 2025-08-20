Torna il Salto con l’asta in piazza a Lignano Sabbiadoro.

È partito il conto alla rovescia per “Salto con l’asta in piazza a Lignano Sabbiadoro”, uno degli appuntamenti di atletica leggera più attesi in regione, inserito nel progetto “Vola Alto con lo Sport”.



Sabato 23 agosto, piazza Marcello D’Olivo si trasformerà in un palcoscenico sportivo affacciato sul mare: 75 atleti e atlete, provenienti da tutta Italia e Slovenia, Spagna, Germania, Olanda e Inghilterra, saranno pronti a sfidare la gravità. La giornata inizierà alle 10.00 con le gare giovanili; nel pomeriggio, dalle 18.00, spazio a Just Jump, un corso gratuito riservato a ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni (prenotazione tramite QR) ospitato sul bagnasciuga di Pineta antistante la mezza luna.

Gran finale in serata, dalle 20.30 alle 22.00, con la gara internazionale Top Level, che vedrà tra i protagonisti il campione spagnolo Juan Luis Bravo e il campione sloveno Robert Renner, impegnati a superare misure mozzafiato: si partirà da 1,80 m. fino ad arrivare a 5,50 m. Pronta ad alzare l’asticella anche l’atleta trevigiana di Preganziol, Virginia Scardanzan con il suo personale 4,45 m. in maglia azzurra agli europei e un palmarès di tutto rispetto.

La manifestazione.

Il salto con l’asta, disciplina olimpica tra le più spettacolari, unisce velocità, forza e agilità in una sequenza affascinante: dalla rincorsa all’elevazione, fino al valicamento dell’asticella e alla ricaduta. Un gesto atletico che è insieme tecnica e acrobazia, capace di emozionare pubblico e atleti.

Cresciuta negli anni a Villa Manin, la manifestazione approda quest’estate nella suggestiva piazza di Lignano Pineta. Promosso da Lupignanum Track & Field (Lignano Sabbiadoro) e Atletica 2000 (Codroipo), l’evento è inserito nel calendario internazionale della World Athletics e fa parte del circuito EAP – Events for Athletics Promotion e realizzato con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e della Società Lignano Pineta, nell’ambito del progetto “Vola Alto con lo Sport”, ideato dal CONI FVG e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Giunto alla sua quinta edizione, il format ha saputo coinvolgere scuole, associazioni e comunità locali, proponendo un nuovo modello di inclusione e condivisione dello sport nel territorio per tutte le età.



“Con il programma “Vola Alto con lo Sport” stiamo portando varie discipline nelle piazze di tanti Comuni del Friuli Venezia Giulia – commenta il Presidente del CONI FVG, Andrea Marcon -. Eventi come questo a Lignano rappresentano un fiore all’occhiello nello sviluppo di questo progetto che è fortemente voluto dalla Regione ed in particolare del Vice Governatore Anzil. Sarà una giornata di sport e di festa che sono sicuro rimarrà nel cuore di tutti i partecipanti“. Una giornata ad alto volo, con il mare come cornice e la passione come motore.