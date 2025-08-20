Ferito alla gamba a Casera Canin: soccorso un bambino di 8 anni

Il bambino è stato portato all’ospedale di Tolmezzo.

Nel pomeriggio di ieri, tra le 18 e le 19, un bambino di 8 anni si è ferito ad una gamba durante un’escursione a Resia, nella zona Casera Canin. Il piccolo faceva parte di una comitiva proveniente da Trieste ed era accompagnato dal genitore.

L’allarme è scattato con una chiamata al Nue 112, che ha attivato la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino e l’elisoccorso regionale, coordinati da Sores. In attesa dell’arrivo dei soccorritori, il bambino è stato assistito dal gestore di Malga Coot, che ha raggiunto a piedi la casera per prestare i primi aiuti.

L’equipe medica dell’elicottero è stata verricellata sul posto per stabilizzare il ferito, che è stato poi trasportato all’ospedale di Tolmezzo per le cure necessarie. Parallelamente, le squadre di terra si erano portate fino a Stolvizza per garantire un eventuale supporto alle operazioni.