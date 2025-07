Come funziona lo sconto sulla Tari per il compostaggio domestico a Lignano.

Sono 197 i composter disponibili presso il magazzino comunale per essere assegnati ad altrettanti cittadini intenzionati ad avviare l’attività di compostaggio e beneficiare, così, di uno sconto sulla TARI. Lo annuncia il vicesindaco con delega all’ambiente Manuel Massimiliano La Placa, ricordando le modalità di utilizzo di questi contenitori, destinati alla trasformazione di rifiuti in una sostanza ricca di nutrienti. Un ammendante naturale, simile al terriccio, ottenuto dalla decomposizione aerobica controllata di materia organica, come scarti di giardinaggio.

“Utilizzare un composter – commenta il vicesindaco – comporta da un lato una responsabilizzazione dei cittadini verso un processo di conservazione dello scarto compostabile, una corretta raccolta del verde e una migliore gestione dello stesso, anche in osservanza delle prescrizioni stabilite da Ersa, per contrastare la diffusione del coleottero giapponese Popillia Japonica Newman, durante il periodo estivo, prevedendo, per esempio, di lasciare l’erba tagliata in loco. Dall’altro il cittadino iscritto al ruolo TARI può beneficiare, solo per le utenze domestiche, di una riduzione del 10% della tariffa totale dovuta”.

Il regolamento e come chiedere lo sconto sulla Tari.

L’indicazione è contenuta nel regolamento comunale sulla TARI, (articolo 21) dove si precisa che «per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 10% della tariffa totale del tributo».

Per aderire al progetto è sufficiente compilare e inviare l’apposito modulo, reperibile sul sito web del Comune di Lignano alla sezione Ambiente, o presso i relativi uffici, per l’assegnazione di una compostiera da giardino e per concordare le modalità di ritiro.

Per la detrazione d’imposta l’istanza dovrà essere presentata entro il 31 gennaio e sarà valida anche per gli anni successivi, purché non mutino le condizioni, con obbligo di comunicare la cessazione dell’attività di compostaggio.