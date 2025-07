Il furto nella serata di ieri in una casa di Basiliano.

Furto nella serata di mercoledì in una casa si Basiliano: secondo la ricostruzione i ladri hanno agito tra le le 19.30 e le 23 riuscendo ad introdursi all’interno dell’abitazione dopo aver forzato una finestra.

Una volta all’interno, i ladri hanno rovistato in tutte le stanze, finché non hanno individuato una cassaforte. Sono riusciti ad aprirla e a impossessarsi del contenuto: circa 1.000 euro in contanti e due pistole legalmente detenute dal proprietario, entrambe complete di munizioni.

Terminato il colpo, i malviventi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. A dare l’allarme è stato lo stesso proprietario di casa, un uomo di 68 anni, che al rientro ha trovato l’abitazione a soqquadro e ha immediatamente contattato i carabinieri di Campoformido.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini, effettuando rilievi sul posto e raccogliendo elementi utili per risalire agli autori del furto. Particolare attenzione viene data al furto delle armi, che potrebbero finire nel mercato illecito o essere utilizzate per compiere ulteriori reati.