Vento in poppa per Sea4All, il pluridecennale progetto dell’associazione Tiliaventum di Lignano Sabbiadoro che offre esperienze e possibilità sportive di mare veramente a tutti: dalla vela, al sup, al kite, alla pesca sportiva, alle navigazioni lagunari, alle escursioni terrrestri ai ritrovi aggregativi impostati senza barriere fisico-architettoniche, mentali, ed economiche (ovvero gratuite per i fruitori), grazie ai mezzi, sito e attrezzature fruibili ed al personale dedicato costantemente formato ed aggiornato che durante tutto l’anno si attiva per queste iniziative.



Ora ancorpiù con la bella stagione soleggiata e accompagnata dalle classiche brezze pomeridiane ideali per uscire in mare sia per i neofiti che per gli agguerriti agonisti regatanti e in ogni caso per tutti, dove la Persona, indipendentemente dalle cosiddette disabilità, disagio, fragilità, malattie terminali, può mettersi in gioco da protagonista, valorizzando le proprie inclinazioni e avendo sempre un ruolo attivo nell’equipaggio.

E così si naviga a vela, utilizzando Càpita, un daysailer unico al mondo, dove si può accedere a bordo in autonomia con la propria carrozzina, per chi ne facesse uso, si può provare a condurre al timone il mezzo nautico, regolare le vele, effettuare manovre e partecipare a regate anche non specificatamente paralimpiche perchè sport, mare, vento sono di tutti e per tutti, come insistentemente sempre ricordato dal Presidente Daniele Passoni che ha iniziato queste iniziative dalla fine degli anni ’80. Altro mezzo nautico è 4All, a motore, anch’esso accessibile, per navigazioni negli splendidi specchi acquei lagunari o per uscite di pesca sportiva o per accompagnare i più temerari nelle prove di Kite4All e Wake4All, o accopagnare chi volesse cimentarsi nel SitPaddling grazie alle attrezzature appositamente allestite.

Sono ormai quasi 9.000 le giornate/persona inclusive che sono state realizzate nel corso degli anni da Tiliaventum riempiendo di sorrisi e giovamento tra tutti i partecipanti, fruitori o organizzatori che siano e fornendo quel contributo al miglioramento della qualità della vita delle persone che il mondo sportivo riesce a offrire in una Regione, Friuli Venezia Giulia, che si pone all’avanguardia per l’ospitalità e turismo accessibile, per i servizi alla persona, per le diversificate attività esperienziali e sportive, per le numerose iniziative mirate a beneficio di tutti.

Sea4All non mancherà di essere presente, come ogni anno, anche alla prossima Barcolana, trasferendo appositamente a Trieste le attività e 3 mezzi nautici per offrire anche nella settimana festosa del mare e della vela l’opportunità di ospitare, veleggiare e vivere il mare a tutti.