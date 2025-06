Transport Logistic: il Friuli Venezia Giulia in vetrina a Monaco di Baviera

Cerimonia di inaugurazione dello stand del Friuli Venezia Giulia a Transport Logistic: appuntamento che, con cadenza biennale, riunisce a Monaco di Baviera i principali operatori su scala mondiale nei settori della logistica, dei trasporti, della gestione della supply chain e dell’IT.

“La partecipazione a Transport Logistic sotto l’egida ‘We Are Friuli Venezia Giulia’ testimonia una volta di più la capacità del nostro sistema logistico di lavorare in maniera coesa al consolidamento dell’attrattività del territorio: le crisi in corso devono infatti rappresentare uno stimolo aggiuntivo per tutti noi, istituzioni e operatori economici, al fine di sfruttare al meglio le opportunità derivanti da un quadro internazionale in costante quanto rapida evoluzione“, ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante.

Forte anche del successo registrato nel 2023, che ha visto l’adesione di oltre 2.300 espositori da 67 Paesi e di 75.000 visitatori da 135 Paesi, la Regione si è fatta nuovamente promotrice dell’allestimento di uno spazio espositivo, curato dall’Ufficio stampa e comunicazione in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, PromoTurismoFvg e Aries, l’agenzia speciale della Camera di Commercio della Venezia Giulia, e al quale hanno aderito, nelle vesti di co-esibitori, 22 realtà del sistema logistico regionale.

“La crescente centralità che il sistema logistico regionale sta acquisendo, anche grazie agli investimenti della Regione, nel quadro internazionale – ha rimarcato l’assessore Amirante – trova espressione nell’incremento del 22% nella movimentazione di TEU, nella consistente riduzione del traffico su gomma (-150.000 camion in meno tra il 2022 e il 2024) a favore di quello su rotaia, e nell’incremento dei livelli occupazionali che, solo per quanto concerne il sistema dei porti e degli interporti, segnano un +9,3% sul 2021″.

“La vetrina di Transport Logistic rappresenterà quindi fino al 5 giugno prossimo – ha concluso Amirante – una duplice opportunità per raccontare il lavoro svolto e per agevolare l’interlocuzione tra gli operatori di settore e tra questi e la Regione stessa, nel contesto di uno stand rinnovato e ampliato con una superficie aggiuntiva di 50 metri quadrati interamente destinata alle relazioni b2b”.