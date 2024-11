I due non hanno saputo spiegare la provenienza dei gioielli.

La Polizia di Stato con la specialità della Polizia Stradale prosegue con i controlli lungo le arterie autostradali di competenza. Oltre all’arresto avvenuto il 4 ottobre di un 70 enne italiano fermato presso l’area di servizio di Gonars Sud a bordo di un auto e trovato in possesso di quasi 70 chili di hashish suddivisi in 66 panetti nascosti in tre borsoni da viaggio, nell’ultimo mese, durante i continui ed accurati controlli effettuati dagli operatori delle Sottosezioni della Polizia Stradale di Palmanova e di Amaro lungo le tratte autostradali della A23 e della A4, sono stati ottenuti altri rilevanti risultati per quanto riguarda il contrasto ad attività illecite.

Il 28 ottobre, una pattuglia ha controllato sull’Autostrada A/23 territorio del comune di Trasaghis, un’autovettura con targa inglese, a bordo della quale vi erano un cittadino slovacco di 47 anni e un cittadino britannico minorenne. Nel corso degli accertamenti è stato rinvenuto un sacchetto contenente 61 monili d’oro della cui provenienza i soggetti non sono stati in grado di fornire alcuna spiegazione.



Considerata quindi la probabile provenienza illecita dei beni e il rischio concreto di fuga all’estero, il cittadino slovacco è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di ricettazione e condotto presso la Casa Circondariale di Udine a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il minorenne è stato affidato ad una struttura di accoglienza.