Quando il conto alla rovescia fa registrare ormai solo -21 giorni al via ufficiale dalla 41ma edizione degli attesi Giochi Nazionali Estivi – Special Olympics, alle 10.30 esatte di questa mattina ha preso il via da L’Aquila il lungo viaggio della Fiamma della Speranza che, dal 19 al 24 maggio, arderà sul tripode di Lignano Sabbiadoro.

Il passaggio di consegne in terra abruzzese (a sua volta sede recentissima dei XXXVII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, ospitati a Ovindoli) è stato avvolto da un’atmosfera di grande festa con una partecipata cerimonia di accensione nell’emiciclo del Consiglio regionale, lasciando successivamente spazio alla traversata della penisola da parte della Fiamma della Speranza di Special Olympics (conosciuta nel mondo come Flame of Hope), che reca con sé un messaggio universale di dignità e opportunità.

Un punto di partenza altamente simbolico, quello odierno. dal quale si riprende il cammino intrapreso, unendo idealmente territori, esperienze e persone. Uno scambio ideale di testimone che rafforza la continuità della missione culturale e ambiziosa dei Giochi Nazionali Special Olympics, proiettandola verso nuove tappe di inclusione.

Un viaggio che unisce territori e persone

Il viaggio della Fiamma (la Law Enforcement Torch Run for Special Olympics), portatrice di un messaggio universale di pace e speranza, è stato accompagnato dalla scorta delle Forze dell’Ordine, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni e dell’impegno condiviso a sostegno dei valori di sicurezza e partecipazione, luce che unisce persone, comunità e territori nel nome dello sport e dei diritti.



La Torch Run impegnerà progressivamente 150 runners con e senza disabilità intellettive e rappresenta un’iniziativa partecipativa di straordinario valore, capace di coinvolgere e sensibilizzare l’intero territorio nazionale. Persone di ogni età, scuole, associazioni e comunità locali diventano protagoniste attive di un percorso condiviso, contribuendo a diffondere i valori fondanti del Movimento.



Il percorso conclusivo della Torch Run in Friuli Venezia Giulia attraverserà tre capoluoghi di provincia – Pordenone (7 maggio), Trieste (8 maggio) e Udine (12 maggio) – dopo aver toccato altre due regioni italiane – Abruzzo e Veneto – coinvolgendo lungo nel suo tragitto anche Portogruaro (5 maggio) e Bibione (6 maggio).



Tappa dopo tappa, scuole, associazioni, famiglie e cittadini saranno protagonisti di momenti di festa e condivisione, fino all’approdo culmine del 20 maggio allo stadio Guido Teghil, in occasione della cerimonia di apertura, quando proprio l’accensione del tripode segnerà ufficialmente l’inizio dei Giochi Nazionali.

La Cerimonia di Apertura

L’attesissimo evento si terrà il 20 maggio alle ore 21 allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. L’ingresso delle delegazioni, musica e spettacolo faranno da cornice all’arrivo della Fiamma della Speranza che terminerà il suo viaggio con l’accensione del tripode. Un momento simbolico di grande effetto attraverso il quale verranno proclamati ufficialmente aperti i Giochi.

Gli atleti e le società sportive del Friuli Venezia Giulia.

Confermate, intanto, la rappresentanza regionale a Lignano (la delegazione Fvg sarà caratterizzata da circa 150 unità in rappresentanza di dieci sodalizi) e anche le sedi di gara (per tutte le discipline all’aperto, grazie alla disponibilità dei Comuni limitrofi, il comitato organizzatore presieduto da Giuliano Clinori ha previsto un efficace piano B in caso di maltempo).



Queste le società del Friuli Venezia Giulia: Asd Accademia Danze Trieste, Asd Aps Acquamarina Team Trieste, Asd Bocciofila Osoppana (Osoppo, Ud), Team Adria 1877 (Ts), Team Cest Trieste, Asd Fai Sport (Cervignano del Friuli, Ud), Asd. Flic Flac (Prata di Pordenone), Asd Giuliano Schultz Odv (Gradisca d’Isonzo, Go), Asd Oltre Lo Sport Aps (Ud) e Asd Sci Club Due Monfalcone-Ronchi (Ronchi dei Legionari, Go).



La partecipazione alla kermesse è riservata ad atleti con disabilità intellettive a partire dagli otto anni e da atleti senza disabilità intellettive per tutte le discipline sportive che prevedono lo Sport Unificato.

Il Movimento Special Olympics in Italia

Sono oltre 12mila gli atleti di Special Olympics in Italia. La partecipazione alle gare è riservata, senza limiti di età, a partire dagli 8 anni. Dai 2 ai 7 anni, invece, si è coinvolti nel Young Athletes Program (YAP), programma di attività motorio e di introduzione allo sport. Ognuno è diverso con le sue grandi potenzialità da valorizzare.



Special Olympics offre l’opportunità di mettersi in gioco prima di tutto con sé stessi, gareggiando per livelli di abilità. Molti iniziano praticando un solo sport, poi ne provano altri e spesso diventano atleti multidisciplinari. Attraverso la pratica sportiva imparano a vedersi per le loro capacità e insegnano a chi li osserva a fare lo stesso. Sono fiduciosi e pieni di energia profusa dalle loro stesse conquiste, piccole o grandi che siano.



Gli atleti Special Olympics sono parte integrante di una comunità globale e inclusiva che sta crescendo ogni giorno di più. Il loro mondo è aperto a una moltitudine di opportunità che sono sempre pronti a cogliere con lo spirito giusto.

Le discipline sportive della 41ma edizione dei Giochi Nazionali Estivi – Special Olympics

Saranno 21 le discipline sportive in gara nelle strutture di Lignano Sabbiadoro (con sconfinamenti anche nei Comuni amici di Cordovado, Bibione e Portogruaro), dove sono previste anche prove di Unified Sports®: Atletica, Badminton, Basket, Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Danza Sportiva, Equitazione, Ginnastica Artistica e Ritmica, Golf, Karate, Judo, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Rugby, Tennis, Tennistavolo e, come prova, Orienteering.



Lo sport unificato: la specificità del modello adottato da Special Olympics Unified Sports© prevede che, all’interno delle medesime squadre, siano presenti anche persone senza disabilità intellettive (atleti insieme ad atleti partner). La proposta sportiva diventa così realmente inclusiva e consente agli atleti di sperimentare un ambiente accogliente nel quale esprimere al meglio potenziali e le abilità.