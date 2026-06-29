Il 4 e 5 luglio la spiaggia di Lignano torna a trasformarsi nel palcoscenico del grande beach rugby internazionale.

Lignano Sabbiadoro si prepara ad accogliere il beach rugby: nel weekend del 4 e 5 luglio la spiaggia friulana tornerà infatti a trasformarsi nel palcoscenico del grande beach rugby internazionale con una due giorni che unirà il fascino delle Ebra Series e l’importanza del campionato italiano di Beach Rugby.

L’evento, ormai punto di riferimento nel panorama europeo della disciplina, richiamerà sulla sabbia di Lignano squadre provenienti da diversi Paesi, pronte a contendersi punti preziosi per la classifica continentale e per il percorso tricolore. Un appuntamento che negli anni ha saputo crescere costantemente, diventando una tappa imprescindibile sia per i migliori specialisti del beach rugby sia per gli appassionati che desiderano vivere da vicino uno sport spettacolare, dinamico e ricco di emozioni.

La manifestazione rappresenterà infatti un momento chiave della stagione. Da una parte ci saranno le squadre impegnate nella corsa al titolo delle Ebra Series, il circuito che riunisce alcune delle migliori realtà europee del beach rugby; dall’altra i club italiani si sfideranno per conquistare punti fondamentali nel campionato italiano, in una tappa che potrebbe già indirizzare la corsa verso le finali nazionali.

Come da tradizione, il Beach Rugby di Lignano non sarà soltanto sport. L’evento offrirà un fine settimana di festa, aggregazione e divertimento, capace di coinvolgere atleti, famiglie, turisti e curiosi. La formula vincente che ha reso celebre la manifestazione prevede infatti un mix di competizione agonistica, musica, intrattenimento e convivialità, elementi che da sempre caratterizzano lo spirito del beach rugby.

“Ci aspettiamo un grande spettacolo”.

“Siamo molto soddisfatti di poter ospitare ancora una volta a Lignano una tappa così importante del calendario europeo e nazionale – spiega Giancarlo Stocco, organizzatore dell’evento –. Il nostro obiettivo è offrire alle squadre e al pubblico un’esperienza unica, all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento. Negli anni il torneo è cresciuto molto e oggi rappresenta un punto di incontro tra le migliori realtà del beach rugby europeo e italiano. Ci aspettiamo un grande spettacolo in campo e una bellissima partecipazione di pubblico, perché il beach rugby a Lignano è prima di tutto una festa aperta a tutti”.