Tragedia ai Piani di Pontebba, un escursionista è morto in seguito a un arresto cardiaco.

Tragedia in montagna nella giornata di ieri, domenica 28 giugno, ai Piani di Pontebba, dove un escursionista è morto in seguito a un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i tecnici della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino, insieme ai militari della Guardia di finanza e all’equipaggio dell’eliambulanza.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, il personale sanitario giunto con l’elicottero non ha potuto fare altro che constatare il decesso della persona. La salma è stata successivamente recuperata via terra. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 14.50.

Altro intervento del Soccorso alpino.

Sempre nella giornata di ieri un secondo intervento ha impegnato il sistema regionale di Soccorso alpino sul Monte Coglians, nel territorio di Forni Avoltri. Una escursionista si è procurata un trauma alla caviglia durante la discesa dalla vetta.

In un primo momento è stato inviato il secondo elicottero di soccorso, con a bordo il tecnico di elisoccorso, poiché la prima eliambulanza era impegnata nell’intervento ai Piani di Pontebba. Valutate le condizioni della donna, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza completa di equipaggio sanitario, che ha provveduto al recupero della ferita e al successivo trasporto all’ospedale di Udine.

I tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, con il supporto del secondo elicottero, hanno infine recuperato anche i compagni di escursione della donna e gli stessi soccorritori impegnati in quota.