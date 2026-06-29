Cordata in difficoltà sul Montasio, interviene il Soccorso alpino

Cordata di alpinisti sul Montasio sulla Cresta Berdo nella giornata di domenica 28, interviene il Soccorso alpino.

Intervento del Soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia nella giornata di ieri, domenica 28 giugno: una persona si è procurata un trauma al ginocchio lungo la via alpinistica “120 anni” sulla Cresta Berdo alla Torre Innominata nel Gruppo del Montasio, a circa metà percorso.

La persona è stata prelevata al verricello dal tecnico di elisoccorso del secondo elicottero perché il primo elicottero era impegnato su altri scenari. Per l’intervento è stata attivata la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e la Guardia di finanza. Un medico del Soccorso alpino era a bordo del mezzo fuoristrada che si è portato all’atterraggi dell’elicottero.