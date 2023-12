Furto a Palazzolo dello Stella.

Furto in una casa privata a Palazzolo dello Stella: nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 dicembre, i ladri hanno forzato la porta finestra del salotto dell’abitazione e dopo essere entrati in casa e aver messo a soqquadro le stanze, hanno trovato denaro in contanti e gioielli in oro che hanno portato via. Il danno complessivo è di 600 euro. Sul furto indagano i carabinieri.