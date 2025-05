Terrazza a Mare, restyling da caso studio: 120 studenti a lezione in cantiere

Lezione nel cantiere di Terrazza a Mare a Lignano.

Una vera e propria lezione a cielo aperto quella che vivranno 120 studenti dell’Università di Udine in visita al cantiere di riqualificazione della storica Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro, icona architettonica affacciata sull’Adriatico. L’iniziativa, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Lignano, rappresenta un’opportunità formativa unica nel suo genere.

I giovani universitari, provenienti da sei corsi di laurea del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, esploreranno l’area del cantiere accompagnati da docenti e professionisti del settore, tra cui il direttore dei lavori e i tecnici dell’impresa appaltatrice Setten Genesio. Tra gli accompagnatori anche l’ingegner Paolo Ballarin, ex studente dell’Ateneo friulano, oggi direttore tecnico del progetto.

“Accogliere oggi gli studenti dove io stesso mi sono formato è motivo di orgoglio – ha dichiarato Ballarin –. Questo cantiere è un’occasione concreta per mostrare cosa significa lavorare in contesti complessi e simbolici come questo”.

Il progetto di riqualificazione, gestito dalla Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione, interessa un’area di 12.800 metri quadrati. L’opera è considerata un “caso studio nazionale” per la varietà e la complessità degli interventi. Tra le misure adottate per garantire la sicurezza del sito, anche un doppio palancolato con intercapedine in sabbia e un sistema di espulsione delle acque di falda, che verranno rimossi al termine della stagione balneare 2026.

Gli studenti coinvolti appartengono ai corsi di: Scienze dell’architettura, Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria per l’ambiente, il territorio e la protezione civile, e Tecniche dell’edilizia e del territorio.