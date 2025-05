Magnano in Riviera, notte di furti: colpi in tre aziende, rubati oltre 11 mila euro

I furti nella notte a Magnano in Riviera.

Notte movimentata tra lunedì 19 e martedì 20 maggio a Magnano in Riviera, dove una serie di furti ha colpito tre attività locali, lasciando danni e amaro in bocca ai titolari. I ladri sono entrati in azione col favore del buio, forzando gli accessi posteriori degli edifici. Il primo colpo è stato messo a segno nel punto vendita Bricofer, dove i malviventi hanno forzato una porta secondaria e si sono introdotti in un ufficio, riuscendo a rubare circa 8 mila euro in contanti.

Poco dopo è toccato all’Aquarius Wellness Center, dove i ladri hanno forzato una delle uscite di sicurezza. Anche in questo caso, sono riusciti a entrare negli uffici e ad aprire la cassaforte, da cui hanno prelevato altri 3 mila euro. Terzo tentativo alla Gesteco Spa, lungo la statale 13. Qui è stata nuovamente forzata una porta sul retro, ma il colpo ha fruttato poco: i ladri avrebbero trovato solo una ventina di euro. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Tarcento, che hanno ricevuto le denunce nella mattinata di martedì.