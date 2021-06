La conferma arriva dal presidente della società Lignano Pineta.

Il passo barca da Lignano a Bibione riparte con successo. A confermarlo sono i numeri, visto che, dal giorno della riapertura, nel giro di due settimane sono stati staccati ben 6 mila 300 biglietti per viaggiare con l’X-River.

Attivo da quattro stagioni il passo barca, realizzato di concerto tra i Comuni di Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento, dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e gestito da Tpl Fvg e dalla società Lignano Pineta, mette in collegamento la sponda friulana e la sponda veneta del Tagliamento, permettendo ai turisti a piedi o in bicicletta, di andare alla scoperta delle località di Lignano Sabbiadoro e di Bibione partendo rispettivamente dalla zona di Riviera vicino alla darsena Marina Uno e dal Faro in punta Tagliamento.

Conferma di un servizio apprezzato dai turisti.

Sulla validità del servizio confermata dai numeri di accesso è d’accordo anche Giorgio Ardito, presidente della Lignano Pineta, società proprietaria e concessionaria dell’area di approdo su sponda friulana che oltre ad aver messo a disposizione il terreno dove si trovano la biglietteria, le rampe e il pontile galleggiante di imbarco, ha realizzato un’area ristoro dotata di distributori automatici, due colonnina per la ricarica delle bici elettriche e un punto di noleggio e assistenza per biciclette.

“La possibilità offerta ai turisti di conoscere il territorio e di viaggiare attraverso le vie d’acqua, anche tra regioni – conferma Ardito -, si conferma quindi una valida proposta turistica sfruttando un nuovo modo di trasporto ecologico, bici barca, seguendo quel fenomeno di turismo fluviale in crescita in tutta Europa”.

Sulla stessa linea di pensiero anche il sindaco di San Michele al Tagliamento/Bibione, Pasqualino Codognotto, “sono cifre che ci permettono di guardare ai prossimi mesi con ottimismo e che ancora una volta confermano la validità di puntare su queste nuove formule turistiche, molto apprezzate, per una riscoperta di un territorio meraviglioso attraversato da corsi d’acqua e collegato da percorsi ciclabili ideali per i biker e le famiglie”, ribadisce Il servizio barca di trasporto di ciclisti e pedoni propone la prima corsa in partenza da Lignano alle 9 e l’ultima in partenza da Bibione alle 19, orario valido tutti i giorni fino al 12 settembre. Il costo del biglietto è di 1 euro a persona (escluso bambini e anziani) e possono viaggiare passeggeri con le relative biciclette.

