Un uomo di 75 anni ha rischiato di annegare a Lignano Pineta: salvato dalla prontezza di due bagnini fuori turno.

Rischia di annegare, salvato dai bagnini fuori turno a Lignano. Sarebbe stata una vicenda con un finale decisamente nefasto quella accaduta nella giornata di ieri, domenica 20 luglio, a Lignano Pineta, se non fosse stato per la prontezza e la lungimiranza di due bagnini che, nonostante fosse finito il turno di servizio, avevano notato l’atteggiamento incerto e poco rassicurante di un turista al largo.

Erano da poco passate le 19 quando, tra gli uffici 4 e 5 di Pineta, il coordinatore responsabile di Pineta e Bibione Lido del Sole Filippo Padovani nota, dal pontile della Pagoda, un uomo di mezza età all’altezza delle ‘boe’, volte a delimitare l’area consentita alla balneazione e allerta immediatamente il parasailing, per accertarsi che l’ uomo non si trovasse in difficoltà. Il bagnante, un uomo di 75 anni residente a Padova, nonostante avesse rassicurato circa le sue condizioni, non appena si è incamminato per rientrare a riva, si è sentito male e, in brevissimo tempo, si è accasciato in acqua creando così una situazione di pre annegamento.

Allertato immediatamente il collega con pluridecennale esperienza sul campo Alessandro Corona, i due bagnini sono prontamente intervenuti per effettuare le prime manovre di soccorso ed evitare che che l’uomo perdesse conoscenza, in attesa dell’ arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato immediatamente l’uomo, i cui polmoni nel frattempo avevano assorbito una considerevole quantità di acqua, al pronto soccorso di Lignano, in codice rosso.