I carabinieri di Aurisina hanno arrestato a Trieste un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto a Trieste in pieno giorno. L’uomo, un cittadino di nazionalità pakistana, si sarebbe avvicinato ad un connazionale e lo avrebbe aggredito strappandogli di mano il cellulare e, nel tentativo di fuggire, dopo una breve colluttazione, lo avrebbe colpito alla testa con una pietra, provocandogli una ferita lacero-contusa.

Grazie all’intervento immediato dei militari presenti in zona, che udivano le grida della vittima, il responsabile è stato bloccato subito dopo, ancora in possesso del telefono rubato nonchè di un minimo quantitativo di sostanza stupefacente. Nonostante il tentativo di fuggire dai militari veniva bloccato e ammanettato. La vittima sanguinante è stata soccorsa dai sanitari del 118, allertati dagli stessi carabinieri, e trasportata all’ospedale Cattinara, fortunatamente non in pericolo di vita, riportando una lesione vistosa alla testa. L’uomo è stato arrestato in flagranza e condotto nel carcere del Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.