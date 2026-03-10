A Lignano torna la U.S. Car Reunion: debutta il National Ram Rally

Le auto americane pronte a tornare protagoniste a Lignano.

Il sound inconfondibile dei motori V8 americani torna protagonista a Lignano Sabbiadoro il 16 e 17 maggio 2026 con la U.S. Car Reunion. Sarà la sua edizione numero 31, come sempre tenuta nell’ambito della Biker Fest International, che l’ha vista nascere nel lontano 1995. Evento fra i più autorevoli e longevi in Italia dedicati alle vetture Made in USA, la Reunion si arricchisce quest’anno di due importanti novità: il 1° Raduno Nazionale Ram e la partnership ufficiale con Meguiar’s, storico brand del detailing e della cura dell’auto che sceglie questo importante palcoscenico per celebrare il suo 125° anniversario.

Curato dal club Ram Division, il raduno nazionale Ram si configura come il primo meeting tricolore riservato ai proprietari dei mastodontici pickup Dodge provenienti da tutto lo Stivale e da tutta Europa. A partire da sabato 16 maggio l’Area Mercato riserverà ai Ram un parcheggio dedicato per offrire un colpo d’occhio di straordinario impatto scenico. Il programma includerà il contest ‘Top Ram’, con riconoscimenti per il veicolo più storico, l’equipaggio proveniente da più lontano e l’esemplare più distintivo.

La U.S. Car Reunion.

Organizzata dalla rivista specializzata Cruisin’ Magazine e dall’Old School Garage Club di Pordenone, la U.S. Car Reunion continua a evolversi come autentico “evento nell’evento”, forte dei 550 veicoli registrati nell’ultima edizione. Il quartier generale, allestito nell’Area Mercato di Lignano (adiacente allo Stadio Teghil), garantirà un’accoglienza non stop in vista della tradizionale parata domenicale lungo le avenue cittadine e della cerimonia di premiazione dei mezzi più belli e significativi.

A completare l’esperienza, la partecipazione delle fascinose Pin-up in stile Fifties e la possibilità, per le vetture americane pre-2000, di prendere parte anche a Kustom&Classic, car meet dedicato ad auto classiche e youngtimer di tutte le marche e nazionalità, originali o personalizzate. La seconda edizione del raduno, inaugurato con successo nel 2025 in collaborazione con l’associazione goriziana Lowered Garage, dà ulteriore lustro a questo 40° anniversario celebrando passione, heritage e stile: una conferma della grande attenzione che, nella sua quarantennale evoluzione, la Biker Fest International è arrivata a porre anche sul settore automotive a quattro ruote, nella volontà di esplorare ogni sfumatura possibile di una passione che coinvolge l’universo motori a 360° gradi.

Per la U.S. Car Reunion non è richiesta alcuna pre-registrazione. Per tutte le informazioni su Kustom&Classic (incluse le verifiche sulla conformità al format della propria vettura), consultare il sito www.loweredgarage.it o scrivere alla mail info@loweredgarage.it. Per il Raduno Nazionale Ram, infine, è possibile contattare Ram Division al +39 393.6116112 o visitare il sito ufficiale www.ramdivision.it.