Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 11 marzo

Il meteo in Friuli.

Tempo incerto sul Friuli Venezia Giulia nella giornata di mercoledì 11 marzo, con nuvolosità variabile e precipitazioni sparse che diventeranno più probabili nel corso del pomeriggio e della sera. Secondo le previsioni, la giornata inizierà con condizioni generalmente variabili, ma con la possibilità di deboli piogge intermittenti già dalle ore centrali.

Con il passare delle ore la situazione tenderà a peggiorare: nel tardo pomeriggio e soprattutto in serata le precipitazioni diventeranno più diffuse e in genere di moderata intensità, con accumuli che localmente potrebbero risultare anche abbondanti. Non si escludono inoltre rovesci temporaleschi isolati.

Sulle zone montane le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso a partire dai 1400-1600 metri di quota. In alta montagna, dunque, si attendono nuove nevicate che interesseranno in particolare le aree alpine della regione. Durante la notte e nelle prime ore del mattino potranno formarsi foschie o banchi di nebbia, soprattutto su pianura e fascia costiera. Si tratta di fenomeni tipici delle giornate umide e con ventilazione debole.

Temperature in lieve calo

Per quanto riguarda le temperature, in pianura le minime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, mentre le massime si attesteranno tra 12 e 15 gradi. Sulla costa i valori minimi varieranno tra 8 e 11 gradi, con massime comprese tra 12 e 14 gradi.