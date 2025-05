Vasco in concerto a Bibione, per riposare sceglie Lignano: ecco dove

Grande fermento nell’ aria per la data zero del concerto di Vasco Rossi che si terrà allo stadio comunale di Bibione martedì 27 maggio. Migliaia di persone in arrivo da tutta Italia in partenza già da questo weekend per riuscire a garantirsi un posto in prima fila: il roker modenese ha infatti il primato assoluto nel riuscire a ragguppare più generazioni accumunate dall’ amore verso canzoni che hanno scritto la storia della musica italiana.

Dalle storiche “Alba Chiara”, “Toffee”, “Colpa d’Alfredo”, “Vita spericolata”, “Sally”,alla recentissima “Gli sbagli che fai” , dotata indubbiamente di una melodia più matura, più pensata e meno d’ impeto, che vuole cercare una speranza, un equilibrio nella condizione del genere umano. Sono decine le canzoni che fin dai primi esordi alla fine degli anni ’70 hanno scalato le classifiche musicali restando in vetta in alcuni casi anche per lunghissimi mesi. Un Re indiscusso il Blasco nazionale, che nel corso degli anni ha saputo tenere testa ad artisti di fama mondiale, ma che, nonostante il successo, è sempre rimasto ancorato in maniera radicale alla “sua” Zocca, al suo pubblico, alle sue idee politiche espresse talvolta anche durante i concerti.

Il più grande spartiacque a livello musicale e non solo: o lo si ama, o lo si odia, nella complessità di una personalità eccentrica, rivoluzionaria, diretta. È proprio per questa grande capacità di trascinare le folle ( ricordiamo l’evento record Modena Park nel 2017 con 220 mila persone) , che anche nella nostra regione c’è sempre un’ attesa ricolma di ansia e adrenalina quando “deve arrivare Vasco”.

Vasco ha scelto un hotel a Lignano.

Per il secondo anno consecutivo infatti, le date allo stadio comunale di Bibione saranno due: lunedì 26 maggio ci sarà la serata dedicata esclusivamente ai fan club, mentre il giorno seguente lo spettacolo si infiammerà con il concerto vero e proprio. Nonostante “la parte lavorativa” dell’ artista si svolga a Bibione, Vasco continua a scegliere per la sua permanenza nel territorio, la cittadina di Lignano Sabbiadoro e lo fa soggiornando presso l’Hotel Golf Inn di Lignano Riviera, che lo ospitò sia lo scorso anno, sia qualche anno addietro, quando la data zero prendeva il via dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.



Le bocche degli addetti ai lavori sono rigorosamente cucite in merito all’ effettiva data di arrivo, ciò nonostante è facile intuire la presenza dell’ artista in zona, proprio per il dispiegamento delle forze dell’ordine e qualche cartellone scritto dai fans fatto trovare lungo il tragitto dall’ hotel di Lignano allo stadio di Bibione. Non è cosa insolita infatti cercare di carpire ogni singolo movimento in zona da parte dei fans più accaniti, che puntualmente, però, restano con una gioia dal retrogusto amaro, perché il loro Vasco, quando non sale sul palco a regalare emozioni, ama starsene raccolto nella sua depandance, a rilassarsi, a fare qualche breve corsetta all’ interno della tenuta. Perché, prima dell’ artista, c’è un essere umano che ha bisogno di ricaricare al massimo le batterie per continuare a dare il meglio al suo fedele popolo.