Il bilancio della Sagra del Vino di Casarsa.

Bilancio positivo per la Sagra del Vino 2025, che si è svolta a Casarsa della Delizia dal 24 aprile al 5 maggio scorso. L’edizione di quest’anno ha registrato un’ottima affluenza e ha confermato il ruolo centrale dell’evento nel panorama delle manifestazioni regionali, attirando visitatori anche da fuori regione. La manifestazione enogastronomica è promossa da Comune, Pro Loco e Cantina CVVC ed ha visto il coinvolgimento di oltre 700 volontari e numerose realtà del territorio.

In dodici giorni sono stati proposti oltre cento eventi tra concerti, mostre, degustazioni, attività culturali e per famiglie, contribuendo a un clima di festa diffuso e partecipato nel centro cittadino. Tra gli eventi più significativi si segnalano le mostre I colori della Solidarietà, in collaborazione con Primavera 90, la prima edizione de Il Giardino dei Libri e la mostra fotografica del Circolo F64.

Nel corso della riunione del direttivo della Pro Casarsa della Delizia APS, il presidente Antonio Tesolin, affiancato dai vicepresidenti Ilaria Peloi e Giampiero Grosso, ha illustrato i principali risultati dell’iniziativa, sottolineando anche l’importanza della comunicazione digitale.

“Grazie a un aggiornamento costante in tempo reale – ha dichiarato Tesolin – i nostri canali social hanno registrato un notevole incremento dell’interazione, con eventi clou seguiti live da migliaia di utenti e reel che hanno superato le 80.000 visualizzazioni organiche. Questo ha permesso una diffusione capillare della Sagra anche oltre i confini regionali”. Complessivamente, sono state raggiunte oltre 360.000 visualizzazioni tra Facebook e Instagram durante il periodo della Sagra, un risultato che testimonia il forte coinvolgimento online del pubblico.

Il bilancio.

I numeri parlano chiaro anche sul fronte dell’organizzazione: le 20.000 tovagliette ufficiali della 77^ edizione sono andate esaurite già prima dell’ultimo weekend, mentre i bicchieri loggati Ecoeventi FVG hanno superato quota 31.000, a dimostrazione dell’intenso lavoro dei chioschi enogastronomici, gestiti con efficienza e passione dalle associazioni casarsesi.

Nel suo intervento Tesolin ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i protagonisti della riuscita: “Un grazie sincero al direttivo della Pro Loco e ai tanti volontari, che con dedizione e passione hanno reso possibile ogni giornata, alle associazioni del territorio, al Comune di Casarsa della Delizia, alla Cantina CVVC e a tutti i nostri partner, che continuano a credere in questo progetto condiviso.



Un ringraziamento speciale va a Flavia Leonarduzzi per aver coordinato un vero e proprio piccolo Festival letterario all’interno della Sagra del Vino: Il Giardino dei Libri, a Maria Teresa Cepparo di Primavera 90 per aver organizzato la mostra benefica I colori della Solidarietà, a sostegno delle attività del Centro Disturbi Cognitivi ‘Fruts di un Timp’ di Casarsa e a F64 – in particolare nelle persone di Gianni Stefanon e Giuliano Novello – per la mostra fotografica che ha impreziosito il programma culturale. La Sagra del Vino è una festa di comunità, e ogni anno è la dimostrazione concreta di cosa si può costruire insieme”.

La manifestazione negli anni ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Sagra di Qualità dell’Unpli, a testimonianza della sua eccellenza e del suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni locali. La Pro Casarsa guarda ora con rinnovato slancio ai prossimi appuntamenti dell’estate, con l’obiettivo di proseguire nel solco della partecipazione e della promozione del patrimonio locale.