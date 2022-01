Il bando per la gestione del rifugio di Lusevera.

Il rifugio escursionistico Pian dei Ciclamini di Lusevera cerca un nuovo gestore. È stato indetto il bando d’asta pubblica per la locazione della struttura, di proprietà del Parco delle Prealpi Giulie.

Gli interessati potranno presentare le loro offerte fino al 24 gennaio alle 12. Il rifugio si trova sulla strada regionale 646, nella zona proprio del Plan dei Ciclamini, nel tratto che da Tarcento conduce a Uccea. Già oggetto di ammodernamento negli anni, nell’estate 2023 potrà arrivare a una capienza di 47 posti letto complessivi, con l’obiettivo poi di allargarsi a 57.

Per favorire l’aggiudicazione della locazione, e l’imprenditoria giovanile, per i primi due anni non è previsto alcun canone di locazione: se ne riparlerà dal terzo anno in poi, quando l’importo è fissato in 4mila euro all’anno secondo un meccanismo crescente che per il quarto vede un canone di 6mila euro ogni 12 mesi, e così via.

L’individuazione e l’aggiudicazione saranno condizionati alla partecipazione ed ai risultati del bando del Gal Torre Natisone pubblicato al link: https://torrenatisonegal.com/bandi-aperti/. Tutte le informazioni si possono reperire al link sul sito del Parco delle Prealpi Giulie.

