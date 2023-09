Addio alla maestra Simonetta, scomparsa a soli 51 anni

Il Friuli piange la maestra Simonetta Zuliani.

Aveva solo 51 anni Simonetta Zuliani, per tutti la maestra Simonetta, scomparsa giovedì a causa di una malattia contro la quale combatteva da tempo. Originaria di Collerumiz, una frazione di Tarcento, Simonetta ha sempre giocato un ruolo attivo nella comunità locale, partecipando attivamente alle attività della Pro Loco e contribuendo con dedizione a numerose associazioni della zona.

Dopo aver conseguito una laurea in lingue straniere, Simonetta ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’insegnamento, prima come maestra nella scuola dell’infanzia e successivamente nella scuola primaria. Ha insegnato in diverse scuole della zona prima di trovare la sua casa alla scuola elementare Marinelli di Tarcento, dove per oltre un decennio ha insegnato matematica. Era una maestra molto apprezzata dai suoi studenti, in grado di trasmettere loro la voglia di mettersi in gioco, il coraggio e l’importanza di perseguire i propri obiettivi con determinazione. Tutti la ricordano come una donna piena di passione e vitalità che ha ispirato chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla. Una ventina d’anni fa, dopo il matrimonio con Giuliano, Simonetta si è trasferita a Magnano in Riviera, dove, sei anni dopo, è diventata orgogliosamente mamma di Martina.

Simonetta lascia il marito Giuliano, la loro adorata figlia Martina, la madre e il fratello Stefano, insieme alla cognata. I funerali saranno celebrati domani alle 17 nella chiesa di Magnano in Riviera.