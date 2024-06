I ladri hanno agito a Magnano in Riviera.

Momenti di terrore per una signora di 77 anni, originaria di Moggio ma residente a Magnano in Riviera, che ha avuto un faccia a faccia con i ladri che erano entrati in casa sua. Ieri sera, infatti, la donna si era appena coricata, attorno alle 22.30, quando ha sentito dei rumori provenire dalla sala da pranzo.

L’anziana è quindi entrata nella stanza ed è stata immediatamente bloccata alle spalle da un individuo che le ha intimato di non muoversi, mentre il complice rovistava dappertutto in cerca di oggetti di valore. Si trattava di due uomini, incappucciati e muniti di torce. Dato che non hanno trovato nulla, i due malviventi sono poi fuggiti. Erano entrati bucando gli infissi con un piccolo trapano. La signora stamattina ha denunciato la tentata rapina ai carabinieri di Tarcento.