Tragico incidente a Lauco, un morto e diversi feriti

Incidente a Lauco.

Tremendo incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 giugno, a Lauco: lo schianto è avvenuto attorno alle 16.15 in località Chiassis. Una persona è morta e si registrano diversi feriti. Lo schianto, frontale, è avvenuto sulla strada regionale 355 al km 3,7. Ancora in corso di accertamento la dinamica.

Sono rimaste coinvolte due auto: una Ford Kuga, su cui viaggiava una famiglia (madre, padre e due bambini) e una Volkswagen T-Roc con due uomini a bordo. Uno di questi, R.D.N classe 1949 originario di Aviano ma residente a Pontebba, purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. La Sores Fvg ha inviato quattro mezzi per soccorrere le persone coinvolte.

Dei feriti, uno è stato portato in elicottero all’ospedale di Udine in codice giallo mentre altri quattro (i genitori con i due bambini) sono stati trasportati in codice verde al nosocomio di Tolmezzo. Sul posto i carabinieri di Tolmezzo e i vigili del fuoco di Udine.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++