Gli eventi al festival di Maiano 2023

L’estate del Friuli Venezia Giulia sta per avere inizio con la 63esima edizione del festival di Maiano. Dal 21 luglio al 15 agosto 2023 infatti saranno decine gli eventi , fra grandi concerti, happening gastronomici, mostre d’arte, premiazioni, incontri e tornei sportivi.

Primo fra gli appuntamenti di punta in ordine di tempo sarà sabato 22 luglio, a salire sul palco sarà il rapper italiano Salmo, mentre il giorno seguente, domenica 23 luglio, ci sarà lo spettacolo “Panariello vs Masini“. Sabato 29 luglio si esibiranno in un duo le icone pop Nek e Renga, mentre martedi 8 agosto sarà la volta della notte balkan con con l’artista mondiale Goran Bregovic e la sua Wedding and Funeral band; il 10 agosto sarà la volta della reunion di J-Ax e Dj Jad, ossia gli Articolo 31, leggende viventi del rap italiano. Il 14 agosto chiuderà la kermesse il dj set tutto da ballare di Gabry Ponte.

“I grandi eventi rappresentano uno degli asset su cui la regione ha scelto di puntare per la promozione la crescita del territorio in chiave turistica – spiega l’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini – il festival è una delle rassegne più conosciute e amate del nordest e anche quest’anno sorprenderà con artisti di fama nazionale”.

Grazie all’impegno della commissione cultura Pro Majano, inoltre, il festival vedrà anche quest’anno eventi culturali, come la cerimonia di conferimento di giovedi 27 luglio che vedrà alle 19.00 la premiazione del pilota campionissimo Edi Orioli, quattro volte vincitore del rally Dakar, come eccellenza friulana in Italia e nel mondo.

Tra gli appuntamenti in programma, anche due mostre (una dedicata al modellismo e al collezionismo e una fotografica con gli scatti del Friuli catturati dai droni dei fotografi Fabio Pappalettera e Diego Petrussi); eventi sportivi (dai tornei di calcio a 6 a quello di pallavolo), la colorata Holi Splash Run, la briscolissima e la prima edizione del Torneo di Scacchi; nonché raduni (di 500, vespe e trattori)

Giovedì 3 agosto inoltre, si rinnova l’appuntamento “wineplugged”, degustazione guidata di vini e piatti tipici con l’enologo Stefano Trinco, gli chef Stefano Basello e Manuel Marchetti, mentre le eccellenze della gastronomia friulana, italiana e mitteleuropea, da sempre fiore all’occhiello del festival, daranno modo di degustare le specialità tipiche in tre distinte aree tematiche.

Il festival è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo Fvg, il comune di Majano, l’associazione regionale tra le proloco, la comunità collinare del Friuli, il consorzio tra le Proloco della comunità collinare. Il programma completo della manifestazione è consultabile al sito www.promajano.it.