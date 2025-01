Furto a Majano, 90enne sorprende il ladro in camera da letto

Il furto a Majano.

Furto in una casa di Majano: una signora di 90 anni, residente in via Garibaldi, è andata nella sua camera da letto e ha scoperto il ladro che rovistava nella stanza. Si è spaventata, ma il suo arrivo ha messo in fuga l’uomo: il malvivente infatti fortunatamente non ha reagito ed è scappato portandosi via quattro orologi dal valore complessivo di 400 euro. Fuori c’era un complice che lo aspettava in auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Martignacco, che ora controlleranno anche le telecamere per cercare di risalire all’identità dei responsabili.