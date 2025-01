Aveva nascosto nell’auto una mazza da baseball da 70 cm: denunciato

Un cittadino rumeno trovato con una mazza da baseball in auto.

Fermato durante un normale controllo della circolazione stradale, si è scoperto che in auto aveva nascosto una mazza da baseball; per questo motivo, un cittadino rumeno di 50 anni è stato denunciato per porto abusivo di armi. L’uomo, a bordo di un veicolo Renault con targa rumena, è stato fermato la scorsa notte dai carabinieri di Tarvisio che hanno perquisito il mezzo trovando la mazza, lunga 70 cm e di 6 cm di diametro, celata sotto il sedile.