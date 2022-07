I Litfiba in concerto a Majano con il tour di addio alle scene

I Litfiba a Majano.

Dopo un primo strepitoso fine settimana, il Festival di Majano attende un evento destinato a rimanere nella storia. Sabato 30 luglio la rassegna ospiterà infatti “L’Ultimo Girone”, il tour di addio alle scene dei Litfiba, band che ha fatto la storia del rock italiano degli ultimi 40 anni con oltre 10 milioni di dischi venduti e migliaia di concerti tenuti in Italia, Europa e nel mondo.

Un addio che non poteva non passare da Majano, luogo diventato nei decenni una seconda casa per Piero, Ghigo e compagni, tanto da parteciparvi svariate volte, con tournée di successo clamoroso, tra cui “El Diablo Tour” (1991), “Terremoto Tour” (1993), “Essere o Sembrare Tour” (2005), il concerto della reunion del 2010, la “Tetralogia degli Elementi Live” (2015) e “Eutopia Tour” (2017).

I biglietti per il concerto, fra i più attesi dell’estate, sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, dalle 19.00. Porte aperte dalle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Tutte le info su www.promajano.it .

I Litfiba.

I Litfiba sono stati negli ultimi quarantadue anni la rock band più longeva e apprezzata del panorama italiano. Una storia che si può fregiare di successi discografici e tour stratosferici – precursori come pochi del rock cantato in italiano – ma anche fortemente legata a doppia mandata alla storia del nostro paese, tra impegno sociale, battaglie civili/ambientali e diritti umani.

Pochi artisti, infatti, possono vantare di aver affrontato, con così grande successo e perseveranza, una gavetta e un percorso lungo e tortuoso nella musica e nei suoi cambiamenti durante questi anni, a maggior ragione se parliamo di rock, come i Litfiba, la band presente ancora oggi non solo nel cuore di centinaia di migliaia di fan e nella hall of fame della musica italiana.

Il 2022 è un anno formidabile che i fan dei Litfiba e gli amanti della musica non dimenticheranno di certo, l’anno di chiusura di un grande viaggio, con i concerti de “L’Ultimo Girone”. Durante il tour dell’addio I Litfiba saranno accompagnati sul palco da: Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso. Prima del concerto di Majano, alle 18.30 in Piazza Italia, ci sarà anche la presentazione del libro “Litfiba, guida alla discografia e ai live”, assieme agli autori Cosimo Darino e Federico Linossi, modera Mauro Missana, direttore di Radio Onde Furlane.

Nel fine settimana del Festival musica protagonista anche nella giornata di venerdì 29 luglio con l’evento Punk Punk Punksolini, serata di musica punk ispirata all’intellettuale corsaro e al movimento “I punks tal Friûl”. Dalle 19.00 in Piazza Italia sul palco cinque band provenienti da tutto il Nordest: Senza Impegno, Haram!, Magic Jukebox, Make me sick e i Dissociative Tv. A completare il programma del fine settimana al Festival la cerimonia di consegna del Premio Pro Majano a Giannola Nonino (giovedì 28 luglio), il raduno Alfa Romeo (sabato 30 luglio), la visita guidata “A spasso con il Festival sulla Strada del Vino e dei Sapori” (31 luglio) e la colorata corsa Holirun (31 luglio).

Il 62° Festival di Majanoè organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.