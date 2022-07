Incendio in un ristorante di Flambruzzo.

Incendio nel tardo pomeriggio di oggi a Flambruzzo, frazione nel comune di Rivignano Teor. Dalle prime informazioni a prendere fuoco è stato un ristorante.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Codroipo, quelli di Latisana, Udine e San Vito al Tagliamento che stanno domando le fiamme per poi procedere alla messa in sicurezza la zona. Ancora sconosciute le cause del rogo. Presenti anche i carabinieri di Latisana